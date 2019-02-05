05 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске прокуратура требует привлечь к уголовной ответственности должностных лиц МУП "ЧКТС"

Прокуратура требует привлечь к уголовной ответственности должностных лиц МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, при подготовке к отопительному сезону должностными лицами МУП "ЧКТС" не организовано своевременное проведение ремонтных работ на сетях теплоснабжения. В частности, не выполнен капремонт тепловых сетей зоны №02 в схеме теплоснабжения Челябинска и перенос их на 2019 год.

Так, закупочная деятельность начала проводиться только в преддверии отопительного периода.

Ненадлежащее выполнение должностными лицами своих обязанностей приводит к отключению от отопления многоквартирных домов.

В настоящий момент материал проверки переданы в следственный отдел по Металлургическому району Челябинска регионального СК для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц по обвинению в халатности.

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В Челябинске прокуратура требует привлечь к уголовной ответственности должностных лиц МУП "ЧКТС"

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Теги: МУП ЧКТС, уголовное дело, халатность, отопление, отопительный сезон,



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