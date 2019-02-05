05 Февраля 2019
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Общество За рубежом

Принц Уильям и Кейт Миддлтон обставили детские комнаты мебелью из IKEA

Пока поклонники и хейтеры Меган Маркл (37) ведут настоящие холивары в сети, принц Уильям (37) и Кейт Миддлтон (37) завоевывают сердца британцев подробностями о ведении их быта. Будущий король и его супруга частенько покупают одежду сегмента масс-маркет, наведываются в магазины постоянных распродаж, а еще обставили детские комнаты мебелью из IKEA.

В прошлом году Кейт и Уильям с официальным визитом побывали в Швеции – на "родине" знаменитого мебельного гиганта. Общаясь с руководителем отдела дизайна IKEA Маркусом Энгманом, герцог и герцогиня Кембриджские рассказали, что в их доме комнаты Джорджа (5) и Шарлотты (3) обставлены и декорированы товарами из шведского магазина.

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Вероятно, речь идет о детских комнатах в Кенсингтонском дворце – официальной резиденции Уильяма и Кейт. Они переехали в Лондон на постоянное жительство только несколько лет назад, а до рождения третьего ребенка семья проводила большую часть времени в поместье Анмер-холл в графстве Норфолк. Вероятно, Кенсингтон будет оставаться их домом до тех пор, пока Уильям не станет королем и не переедет в Букингемский дворец.

Хотя в Кенсингтонском дворце живут не только Кембриджи, но и несколько других родственных им семей (например, принц Гарри и Меган Маркл), у Кейт, Уильяма и их троих детей весьма обширные покои: пять кабинетов, три остновные спальни, гардеробные, ванные комнаты, ночная и дневная детские комнаты, спальни персонала и технические комнаты.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон обставили детские комнаты мебелью из IKEA

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Теги: принц уильям, кейт миддлтон, ikea, детская, мебель, британская королевская семья



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