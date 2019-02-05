В Подмосковье 12-летнему ребенку выстрелили в живот: он отказывается говорить, кто это сделал

В подмосковном Подольске неизвестный выстрелил в ребенка. Сам пострадавший отказывается говорить, кто это сделал.

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Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, 12-летний мальчик был госпитализирован с диагнозом "проникающее ранение брюшной полости". Ему сделали операцию и сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. В ходе опроса мальчик рассказал следователю свою версию произошедшего, но, как отметили в ведомстве, она не нашла своего подтверждения.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Сейчас выясняются обстоятельства, при которых ребенок получил ранение, а также из какого оружия и кем именно был произведен выстрел.

Как сообщало Накануне.RU, в январе красноярский подросток устроил стрельбу из ружья рядом со своей школой. Никто из учеников не пострадал.