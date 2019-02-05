"Коррупция для чайников": в Минобороны создадут методичку о недвусмысленных жестах

Копилка методических материалов Министерства обороны пополнилось рекомендациями для должностных лиц по профилактике коррупционных правонарушений, рекомендации были утверждены статс-секретарем – заместителем Министра обороны Российской Федерации 9 января 2019 г. Как сообщают "Известия", подобный документ в форме пособия-книжки будет выпущен для более широкого распространения.

В методичке популярно объясняют, что взятка – тяжелое должностное преступление, рассказывают про формы коррупционных схем, про "завуалированные" взятки – благодарности. Особо внимательными призывают быть офицеров, отвечающих за материальное обеспечение.

Выявлять злоумышленников, которые хотят обогатить незаконным способом, поможет знание определенных жестов и мимики, разговор о взятке часто носит иносказательный характер, предупреждают в методичке. Чтобы не взять мзду "случайно", нужно предельно осторожно говорить, избегая "опрометчивых высказываний", которые могут быть истолкованы как согласие получить деньги. Также описываются и коварные действия человека, пришедшего решить личные или служебные проблемы путем навязывания денег, драгметаллов, услуг (лечения или турпоездок) – он может не озвучивать цифры, а написать их на листке бумаги, набрать на калькуляторе или компьютере, потому, советуют в методичке, проводить такие встречи лучше в присутствии третьего лица. Возможно, тогда преступник смутится и откажется от противозаконной деятельности.

Интересно, как много взяточников оказались в неловкой ситуации, когда их слова были неправильно истолкованы и они были вынуждены взять денежные средства, чтобы не обидеть человека? В любом случае количество подобных неосмотрительных поступков должно снизиться. Что же делать с теми, кто уже постиг науку о мимике и не только знает, какими словами и каким образом ему пытаются дать взятку, но и сам частенько использует жесты, указанные в методичке, чтобы получить "благодарность"? Сможет ли пресечь коррупцию такая методичка о вреде коррупции?

Эксперт Накануне.RU считает, что подобный ликбез нужен только в том случае, если общество находится на уровне "средневековых" понятий, и для людей взятка, действительно, является не преступлением, а нормальной "благодарностью". Понятие коррупции же начинается в обществе, где есть понятие о чести.

"Коррупция есть испорченность, она появляется не когда кому-то коробку шоколадных конфет дали, а когда у человека есть представление о правильном и неправильном поведении. Никто из серьезных экспертов не говорит о коррупции в Средней Азии, где покупаются должности, получаются взятки, есть даже "калым" за невесту, потому что там это не коррупция, это норма средневековой жизни, "благодарность", – комментирует экономист Василий Колташов. – Коррупция начинается там, где интересы своего государства, ценность правильного поведения, когда для людей приоритетна личная честь, они считают, что недопустимо выполнять или нарушать свои обязанности за взятку, потому что это их порочит".

В ведомстве уверены, что в 1990-ые годы понимание преступности взятки было очень размыто, например, просьбы провести ремонт дачи или учреждения силами рядовых считались уже доброй традицией, а не наказуемым преступлением. И лишний раз напомнить военным об обязанностях и опасностях никогда не будет лишним.

В методичке также указано, что делать, если вам подбросили сверток (предположительно с деньгами) на стол – нужно вызвать соответствующие службы, не подходить к конверту, не оставлять отпечатков – вести себя с мздой, как с бомбой. Если вам предлагают получить материальное вознаграждение вне ведомства, нужно громко отказаться, четко показывая жестами и мимикой, что вы несогласны на получение денег, можно вызвать полицию.

В Минобороны сообщают, что в 2017–2018 годах удалось снизить уровень коррупционной преступности на 12%. При этом число преступлений, связанных с получением взяток, с 2016 года увеличилось.