На Booking.com пожаловались в ФАС

ФАС России получила письмо "Опоры России" с жалобой на онлайн-сервис бронирования отелей Booking.com.

Документ будет рассмотрен в установленные законодательством сроки, сообщили ТАСС в ведомстве.

По мнению организации, Booking.com, пользуясь своим монопольным положением, навязывает владельцам отелей политику паритета цен, пишет "Коммерсант". Отели не могут устанавливать цены на номера ниже, чем на площадке Booking.com, иначе они понижаются в рейтинге ранжирования. При систематических нарушениях онлайн-сервис прекращает сотрудничество с такими гостиницами.

В мае прошлого года Ростуризм получил письмо Минкультуры с поручением рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com.

В апреле запретить Booking.com на волне контрсанкций против США предложил руководитель крупной туроператорской компании по внутреннему и въездному туризму Сергей Войтович.

Он написал открытое письмо в Министерство культуры России "о рассмотрении возможности включения в пакет контрсанкций (ограничительных мер) Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com)".

В 2014 году сообщалось, что в России может появиться свой аналог Booking.com. Предполагалось, что предложения по созданию национальной системы бронирования представят правительству в 2015 году. В Минкомсвязи тогда подтвердили данную информацию, однако заявили, что пока не занимались детальной проработкой поручения.