На Booking.com пожаловались в ФАС

05 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Год культуры": "Газпром" шутит про самих себя?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

На Booking.com пожаловались в ФАС

ФАС России получила письмо "Опоры России" с жалобой на онлайн-сервис бронирования отелей Booking.com.

Документ будет рассмотрен в установленные законодательством сроки, сообщили ТАСС в ведомстве.

По мнению организации, Booking.com, пользуясь своим монопольным положением, навязывает владельцам отелей политику паритета цен, пишет "Коммерсант". Отели не могут устанавливать цены на номера ниже, чем на площадке Booking.com, иначе они понижаются в рейтинге ранжирования. При систематических нарушениях онлайн-сервис прекращает сотрудничество с такими гостиницами.

В мае прошлого года Ростуризм получил письмо Минкультуры с поручением рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com.

В апреле запретить Booking.com на волне контрсанкций против США предложил руководитель крупной туроператорской компании по внутреннему и въездному туризму Сергей Войтович.

Он написал открытое письмо в Министерство культуры России "о рассмотрении возможности включения в пакет контрсанкций (ограничительных мер) Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com)".

В 2014 году сообщалось, что в России может появиться свой аналог Booking.com. Предполагалось, что предложения по созданию национальной системы бронирования представят правительству в 2015 году. В Минкомсвязи тогда подтвердили данную информацию, однако заявили, что пока не занимались детальной проработкой поручения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Booking.com пожаловались в ФАС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Booking.com, ФАС, Опора России



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 780

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети