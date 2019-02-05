05 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

С улиц Екатеринбурга вывезли более 8 тысяч тонн снега

Дорожные службы за сутки вывезли с улиц Екатеринбурга более 8 тысяч тонн снега. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, работы по уборке идут круглосуточно.

"Сейчас вся работа сосредоточена на уборке последствий снегопада, который шел все минувшие выходные. В этой связи службы благоустройства города работают в усиленном режиме. Основной объем работ выполняется в темное время суток, но работы не останавливаются и днем", - добавили в администрации.

Всего с пятницы до понедельника на улично-дорожной сети города работали 1 тыс. 464 единицы техники и около 1 тыс. 500 рабочих.

снегопад, сугроб, уборка снега, трактор(2019)|Фото: Накануне.RU

Для предотвращения гололеда на дороги высыпали 374 тонны противогололедного материала, а на пешеходные зоны – 94 тонны мелкофракционного щебня. За пределы города вывезено более 26 тыс. 600 тонн снега.

Контролируют процесс уборки города квартальные, перед которыми городскими властями поставлена задача фиксировать все выявленные недоработки.

Напомним, что в Екатеринбурге 1 февраля выпало много снега, на дорогах города целый день сохранялись 7-бальные пробки, было зафиксировано более 10 ДТП. Пешеходные тротуары и дороги были заснежены, а коммунальные службы не справлялись с большим количеством выпавших осадков.

снег, снегопад, скамейка, остановка(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, с 1 по 3 февраля в городе выпало 18 миллиметров осадков, когда среднестатистический показатель февраля (в целом по месяцу) - 19-20 миллиметров осадков.

Сегодня в Екатеринбурге столбик термометра опустился до -30 градусов по Цельсию, а в некоторых районах и до -35. Уже завтра, 6 февраля, в городе снова пойдет снег, температура воздуха днем составит -23,-25 градусов.

снег, сугроб(2019)|Фото: Накануне.RU

Добавим, что прокуратура и ГИБДД выявили нарушения при уборке снега в Екатеринбурге.

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С улиц Екатеринбурга вывезли более 8 тысяч тонн снега

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Теги: уборка снега, снегопад, службы благоустройства, ГИБДД, нарушения



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