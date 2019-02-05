Прикамье "накрыла" третья волна "минирований"

В различные организации Пермского края вновь стали поступать электронные сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.

Письма аналогичным тем, что приходили в конце января. Правоохранительные органы и власти Пермского края проводят проверки.

Напомним, 29 января в Перми людей вывели из департаментов жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, имущественных отношений мэрии, школы №102, продуктовых магазинов "Лента" и "Семья". 31 января аналогичные эвакуации прошли в Перми, Березниках и Добрянке.