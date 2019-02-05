Прокуратура Екатеринбурга запустила "горячую линию" о нарушениях при зачислении в первые классы

В Екатеринбурге прокуратура организовала "горячую линию" по вопросам возможного нарушения закона при зачислении детей в первые классы.

Напомним, запись будущих первоклассников стартовала в уральской столице в ночь с 31 января на 1 февраля. Спустя несколько часов родители начали массово жаловаться, что подать заявление через сайт Госуслуг довольно проблематично.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, вопрос имеет особую социальную значимость для Екатеринбурга, и поэтому жители могут обратиться с соответствующим заявлением и прийти на личный прием в прокуратуру города по адресу: улица Розы Люксембург, 54. Приемы проводятся ежедневно с 9 до 18 часов, а в пятницу и предпраздничные дни – с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14).

Кроме этого, обращение можно направить на телефон специально организованной "горячей линии": 229-59-24. При обращении на данный номер следует указывать сведения о родителях либо о ребенке, а также образовательной организации и способе подачи заявки и документов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Уральский родительский комитет заявил о готовности принимать жалобы от родителей дошкольников Екатеринбурга по поводу зачисления детей в первые классы.