В Магнитогорске задержали мужчину, который незаконно перевез через таможню ЛСД

На Южном Урале возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Магнитогорска, который осенью прошлого года купил на территории иностранного государства наркотики и незаконно перевез их через таможню.

Вещество было обнаружено и изъято оперативными сотрудниками Челябинской таможни, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Также злоумышленник в январе этого года заказал по почте наркотики и попытался продать их местному жителю.

Сейчас его заключили под стражу.