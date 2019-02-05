05 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

В пяти городах Челябинской области в 2019 году построят мусоросортировочные комплексы

В Челябинской области за год построят пять современных мусоросортировочных комплексов. На эти цели из федерального бюджета привлечено 113 млн рублей, из областного бюджета – 26 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Современные мусоросортировочные комплексы появятся в Снежинске, Сатке, Магнитогорске, Аше и Усть-Катаве.

Как отметил министр экологии области Сергей Лихачев, цель – перерабатывать порядка 60-70% отходов, поступающих от населения. Для этого в регионе установят контейнеры для раздельного сбора отходов и построят мусоросортировочные комплексы.

"Они позволят нам извлекать из общего объема высокую долю вторсырья и направлять ее на переработку, а на полигон вывозить намного меньше мусора. И многое здесь зависит от жителей: если они будут сортировать мусор на начальном этапе, качество последующей сортировки будет намного лучше и утилизируемых отходов будет меньше", - подчеркнул он.

В настоящий момент функционируют мусоросортировочные комплексы в Старокамышинске, Полетаево, Карабаше, Кыштыме, Миассе и Озерске.

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В пяти городах Челябинской области в 2019 году построят мусоросортировочные комплексы

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Теги: экология, мусор, мусоросортировочный комплекс,



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