Вид на жительство в ОАЭ и "чеченский" результат на выборах: Чайку спрашивали об Арашукове еще осенью

05 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Год культуры": "Газпром" шутит про самих себя?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО В России Северо-Кавказский ФО

Вид на жительство в ОАЭ и "чеченский" результат на выборах: Чайку спрашивали об Арашукове еще осенью

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин интересовался у Генеральной прокуратуры причастностью сенатора Рауфа Арашукова к уголовным преступлениям еще в октябре прошлого года. Тогда надзорное ведомство не дало внятного ответа на депутатские запросы, рассказал на сегодняшнем пленарном заседании Валерий Рашкин. По словам коммуниста, в биографии Арашукова есть немало интересных следствию эпизодов, например, наличие вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах и "чеченский" результатах на выборах в Карачаево-Черкесии, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутатский запрос о проверке сведений федеральных СМИ о возможной причастности сенатора Арашукова к уголовным преступлениям Валерий Рашкин направил Генпрокуратуре, возглавляемой Юрием Чайкой, 7 октября 2018 г.

"Поступил неопределенный ответ, в котором ничего определенного не сообщалось, кроме того, что по делам о двух убийствах Арашуков допрашивался в качестве свидетеля. Обвинения и меры процессуального характера не применялись", – рассказал депутат.

Однако в конце января сенатора задержали прямо в зале заседаний с множеством обвинений.

"Куда в случае с Арашуковым смотрел Совет Федерации? Сенаторов они не выбирают, это понятно, но, извините, каким местом контрольная комиссия проверяла в 2017 г. информацию о резидентской визе Объединенных Арабских Эмиратов у Арашукова, которая по сути является видом на жительство?" – возмутился Рашкин.

По его сведениям, якобы в прошлом году в ОАЭ на сенатора было возбуждено уголовное дело.

"Генеральная прокуратура обвиняет Арашукова в исправлении даты действия вида на жительство в Эмиратах с 2017 г. на август 2016 г. Выходит, в сентябре 2016 г. Арашуков не мог быть наделен полномочиями члена Совета Федерации. Его кандидатура даже не должна быть представлена на эту должность. Почему в октябре 2015 г. при получении вида на жительство в Эмиратах он не был лишен поста главы Хабезского района, с которого позже был назначен в Совфед?" – добавил депутат.

сенатор Рауф Арашуков(2019)|Фото: council.gov.ru

Никого не удивил и средний показатель Арашукова на трех выборах в Карачаево-Черкесии. По словам Рашкина, он составил 98% голосов.

"Такой результат не снился не только Путину, но даже Крымскому референдуму о вхождении в состав России. Причем в 2015 г., когда Арашуков избрался депутатом и главой района, не было ни одного испорченного бюллетеня. То же было и в 2010 г. на выборах главы района: Арашуков не только получил 98,5% при явке более 93%, но и на шести из 15 участков показал 100%-й результат. Шедевр. Ни одного голоса у конкурентов, ни одного недействительного бюллетеня. Не к этому ли "идеалу демократии" скатывается сегодня Россия? Чтобы можно было рисовать любому явку и проценты, и никто не вздумал возмущаться", – высказался Рашкин.

Депутат добавил, что ЦИК России вручила Арашукову благодарность за оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательной кампании.

"Из-за тотальной коррупции во власть попадают бандиты, мошенники и убийцы. Они сидят в представительных органах и решают, как народу жить. Они порой даже плохо говорят по-русски, но почему-то это не мешает им голосовать за антисоциальные законы", – полагает коммунист.

Напомним, 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале произошло задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. При обысках у сенатора нашли коллекцию холодного оружия, золотые слитки и большую сумму денег.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вид на жительство в ОАЭ и "чеченский" результат на выборах: Чайку спрашивали об Арашукове еще осенью

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: рауф арашуков, валерий рашкин, оаэ, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.02.2019 12:18 Мск Защита сенатора Арашукова и его отца обжаловала их арест
Ранее 01.02.2019 15:05 Мск В деле семьи Арашуковых появился новый фигурант
Ранее 01.02.2019 13:44 Мск Кремль: Преждевременно говорить о сбоях в системе управления "Газпромом" в связи с делом Арашукова
Ранее 01.02.2019 11:00 Мск Дело Арашукова: под арест отправлены пять человек
Ранее 01.02.2019 00:02 Мск Один из фигурантов по делу Арашуковых скрылся от следствия
Ранее 31.01.2019 21:18 Мск Арашуков-старший не признал свою вину в суде и отправился в СИЗО
Ранее 31.01.2019 15:57 Мск Анастасия Волочкова рассказала, как Рауф Арашуков пытался затащить ее в номер отеля
Ранее 31.01.2019 13:36 Мск Путин знал о готовящемся задержании сенатора Арашукова, - Песков
Ранее 31.01.2019 11:46 Мск "Лишь малая часть": коллекцию оружия и золотые слитки изъяли у арестованного Арашукова
Ранее 31.01.2019 00:02 Мск Суд в Москве арестовал задержанного ранее сенатора Арашукова
Ранее 30.01.2019 19:20 Мск Адвокат Арашукова опроверг информацию о "забвении" сенатором русского языка
Ранее 30.01.2019 16:26 Мск Канделаки о задержании Рауфа Арашукова: "На беговых дорожках мы говорили о совсем других вещах"
Ранее 30.01.2019 16:14 Мск Обвиняемый в убийствах сенатор Арашуков потребовал переводчика - плохо знает русский
Ранее 30.01.2019 14:50 Мск "Пытался убежать". Стали известны подробности задержания сенатора Арашукова в зале Совета Федерации
Ранее 30.01.2019 14:25 Мск СКР: Отец Арашукова причастен к многолетним хищениям газа "Газпрома"
Ранее 30.01.2019 13:25 Мск Задержание сенатора Арашукова стало "театральным" сигналом устрашения для элит всех уровней
Ранее 30.01.2019 13:12 Мск В офисе "Газпрома" задержали отца сенатора Арашукова
Ранее 30.01.2019 12:36 Мск Тина Канделаки называла своего друга Рауфа Арашукова "самым красивым молодым сенатором"
Ранее 30.01.2019 12:27 Мск Сенатора Арашукова, подозреваемого в нескольких убийствах, временно "заблокировали" в "ЕР"
Ранее 30.01.2019 11:33 Мск Сенатор Арашуков, возможно, причастен к двум убийствам
Ранее 30.01.2019 11:18 Мск "Лишен неприкосновенности". СК подтвердил задержание сенатора КЧР
Ранее 30.01.2019 10:51 Мск Сенатор Арашуков задержан прямо в зале заседаний Совфеда

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 780

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети