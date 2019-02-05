Вид на жительство в ОАЭ и "чеченский" результат на выборах: Чайку спрашивали об Арашукове еще осенью

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин интересовался у Генеральной прокуратуры причастностью сенатора Рауфа Арашукова к уголовным преступлениям еще в октябре прошлого года. Тогда надзорное ведомство не дало внятного ответа на депутатские запросы, рассказал на сегодняшнем пленарном заседании Валерий Рашкин. По словам коммуниста, в биографии Арашукова есть немало интересных следствию эпизодов, например, наличие вида на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах и "чеченский" результатах на выборах в Карачаево-Черкесии, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутатский запрос о проверке сведений федеральных СМИ о возможной причастности сенатора Арашукова к уголовным преступлениям Валерий Рашкин направил Генпрокуратуре, возглавляемой Юрием Чайкой, 7 октября 2018 г.

"Поступил неопределенный ответ, в котором ничего определенного не сообщалось, кроме того, что по делам о двух убийствах Арашуков допрашивался в качестве свидетеля. Обвинения и меры процессуального характера не применялись", – рассказал депутат.

Однако в конце января сенатора задержали прямо в зале заседаний с множеством обвинений.

"Куда в случае с Арашуковым смотрел Совет Федерации? Сенаторов они не выбирают, это понятно, но, извините, каким местом контрольная комиссия проверяла в 2017 г. информацию о резидентской визе Объединенных Арабских Эмиратов у Арашукова, которая по сути является видом на жительство?" – возмутился Рашкин.

По его сведениям, якобы в прошлом году в ОАЭ на сенатора было возбуждено уголовное дело.

"Генеральная прокуратура обвиняет Арашукова в исправлении даты действия вида на жительство в Эмиратах с 2017 г. на август 2016 г. Выходит, в сентябре 2016 г. Арашуков не мог быть наделен полномочиями члена Совета Федерации. Его кандидатура даже не должна быть представлена на эту должность. Почему в октябре 2015 г. при получении вида на жительство в Эмиратах он не был лишен поста главы Хабезского района, с которого позже был назначен в Совфед?" – добавил депутат.

Никого не удивил и средний показатель Арашукова на трех выборах в Карачаево-Черкесии. По словам Рашкина, он составил 98% голосов.

"Такой результат не снился не только Путину, но даже Крымскому референдуму о вхождении в состав России. Причем в 2015 г., когда Арашуков избрался депутатом и главой района, не было ни одного испорченного бюллетеня. То же было и в 2010 г. на выборах главы района: Арашуков не только получил 98,5% при явке более 93%, но и на шести из 15 участков показал 100%-й результат. Шедевр. Ни одного голоса у конкурентов, ни одного недействительного бюллетеня. Не к этому ли "идеалу демократии" скатывается сегодня Россия? Чтобы можно было рисовать любому явку и проценты, и никто не вздумал возмущаться", – высказался Рашкин.

Депутат добавил, что ЦИК России вручила Арашукову благодарность за оказание содействия и существенную помощь в организации и проведении избирательной кампании.

"Из-за тотальной коррупции во власть попадают бандиты, мошенники и убийцы. Они сидят в представительных органах и решают, как народу жить. Они порой даже плохо говорят по-русски, но почему-то это не мешает им голосовать за антисоциальные законы", – полагает коммунист.

Напомним, 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале произошло задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. При обысках у сенатора нашли коллекцию холодного оружия, золотые слитки и большую сумму денег.