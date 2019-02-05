05 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Дело о стрельбе в ночном клубе закрытого уральского города дошло до суда

Расследование уголовного дела о хулиганстве со стрельбой в ночном клубе Новоуральска завершено.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель этого закрытого города 1976 года рождения. 27 октября прошлого года он со своим знакомым хотел пройти в ночной клуб, но охрана отказалась впустить изрядно выпившего мужчину. Оскорбленный этим, злоумышленник достал имевшийся при нем светозвуковой пистолет (охолощенное оружие) и произвел не менее четырех выстрелов в пол. После этого он покинул заведение.

В дальнейшем хулиган со своими друзьями был задержан полицейскими в другом ночном клубе Новоуральска.

В следствии посчитали, что своим поступком мужчина грубо нарушил общественный порядок, нормы морали и нравственности. Свою вину он полностью признал.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Агрессору грозит до пяти лет лишения свободы.

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Дело о стрельбе в ночном клубе закрытого уральского города дошло до суда

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Теги: клуб, стрельба, дело, Новоуральск



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