Дело о стрельбе в ночном клубе закрытого уральского города дошло до суда

Расследование уголовного дела о хулиганстве со стрельбой в ночном клубе Новоуральска завершено.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель этого закрытого города 1976 года рождения. 27 октября прошлого года он со своим знакомым хотел пройти в ночной клуб, но охрана отказалась впустить изрядно выпившего мужчину. Оскорбленный этим, злоумышленник достал имевшийся при нем светозвуковой пистолет (охолощенное оружие) и произвел не менее четырех выстрелов в пол. После этого он покинул заведение.

В дальнейшем хулиган со своими друзьями был задержан полицейскими в другом ночном клубе Новоуральска.

В следствии посчитали, что своим поступком мужчина грубо нарушил общественный порядок, нормы морали и нравственности. Свою вину он полностью признал.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Агрессору грозит до пяти лет лишения свободы.