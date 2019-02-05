05 Февраля 2019
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Общество За рубежом

Акции протеста пройдут в крупных французских городах

Во Франции 5 февраля профсоюз всеобщей конфедерации труда намерен провести новую забастовку.

Акции протеста пройдут в Париже, Лилле, Бордо, Марселе, Клермон-Ферране и Нанте. Le Figaro отмечает, что вся Франция будет затронута демонстрациями.

Федерация железнодорожников всеобщей конфедерации труда заявила о забастовке на период с вечера 4 февраля до утра 6 февраля. 5 и 6 февраля также будет прервано воздушное сообщение.

К забастовке присоединятся водители Парижа, а также, вероятнее всего, сотрудники сферы образования, передает Regnum.

Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон планирует провести референдум, чтобы остановить массовые акции протеста "желтых жилетов". Референдум может состояться 26 мая - в день выборов в Европарламент.

Ранее стало известно о намерении представителей "желтых жилетов" баллотироваться на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

Напомним, 12 января во Франции прошла девятая акция "желтых жилетов", в которой в общей сложности приняли участие около 84 тысяч человек. Поводом для протестов стал рост цен на бензин и дизельное топливо. При этом, несмотря на уступки правительства страны, массовость движения растет.

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Акции протеста пройдут в крупных французских городах

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Теги: франция, демонстрация, акции протеста



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