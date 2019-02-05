В Нефтеюганске застройщик вместо того, чтобы отдать квартиры мэрии, решил перепродать их

В Нефтеюганске компания "ДСК-2" нарушила договор с мэрией – она решила перепродать квартиры, которые по бумагам полагались мэрии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

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Мэрия Нефтеюганска заключила с организацией четыре муниципальных контракта на покупку квартир в доме. Туда должны были переехать югорчане, которые сейчас живут в аварийном жилье.

Однако застройщик попытался перепродать квартиры третьим лицам. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". Внесенное в окружное управление Росреестра представление об устранении нарушений при регистрации квартир с обременением удовлетворено.