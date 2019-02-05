05 Февраля 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Прокуратура Югры завела уголовные дела из-за десятков коррупционных нарушений в ГИБДД

В Югре прокуратура нашла нарушения сотрудниками окружного управления ГИБДД законов о безопасности дорожного движения и противодействия коррупции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идёт о существенных просчётах в организации работы по профилактике и привлечению виновных к ответственности. Есть недостатки в работе полицейских, из-за чего правонарушители не ответили за грубые нарушения правил дорожного движения. Они незаконно наказывали преступника мягко, хотя у того были отягчающие обстоятельства. Нарушения нашли при рассмотрении обращений граждан, осуществлении контрольно-надзорных функций. Также сотрудники полиции не соблюдали запреты, предусмотренные законами о противодействии коррупции.

Всего таких нарушений набралось 96. Прокуроры Сургута, Нижневартовска, Нягани, Сургутского и Нижневартовского районов, Ханты-Мансийский и Нефтеюганский межрайонные внесли представления начальникам отделов (управлений) внутренних дел. Принесено 35 протестов на постановления по делам об административных правонарушениях, которые рассмотрены и удовлетворены.

По двум направленным материалам прокурорских проверок возбужденодва уголовных дела. Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин внёс представление главе окружного управления МВД Василию Романице.

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Прокуратура Югры завела уголовные дела из-за десятков коррупционных нарушений в ГИБДД

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Теги: прокуратура ХМАО, УМВД по ХМАО, представление, уголовные дела



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