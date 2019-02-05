Порошенко заявил, что лично отдаст приказ не пускать на выборы российских наблюдателей

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что не допустит на президентские выборы наблюдателей из России. Об этом он сказал в эфире канале ICTV.

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"Я, как президент Украины и как верховный главнокомандующий, отдам приказ пограничной службе Украины не пустить", - сказал олигарх.

Он гарантировал, что этот приказ будет исполнен, даже если россияне приедут в составе и с мандатом международных организаций.

Как сообщало Накануне.RU, Верховная рада хочет законом запретить присутствие российских наблюдателей как на президентских, так и на парламентских выборах. Также ЦИК страны постановил закрыть все участки для голосования в России. Адвокат Елена Лукаш заявила, что Киев фактически лишил права голоса 3 млн своих граждан, причем явно нелояльных к нынешнему режиму. Юрист Андрей Портнов назвал это одной из форм фальсификации выборов.