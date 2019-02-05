05 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко заявил, что лично отдаст приказ не пускать на выборы российских наблюдателей

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что не допустит на президентские выборы наблюдателей из России. Об этом он сказал в эфире канале ICTV.
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"Я, как президент Украины и как верховный главнокомандующий, отдам приказ пограничной службе Украины не пустить", - сказал олигарх.

Он гарантировал, что этот приказ будет исполнен, даже если россияне приедут в составе и с мандатом международных организаций.

Как сообщало Накануне.RU, Верховная рада хочет законом запретить присутствие российских наблюдателей как на президентских, так и на парламентских выборах. Также ЦИК страны постановил закрыть все участки для голосования в России. Адвокат Елена Лукаш заявила, что Киев фактически лишил права голоса 3 млн своих граждан, причем явно нелояльных к нынешнему режиму. Юрист Андрей Портнов назвал это одной из форм фальсификации выборов.

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Порошенко заявил, что лично отдаст приказ не пускать на выборы российских наблюдателей

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, наблюдатели



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