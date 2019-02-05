Британская делегация впервые с 2014 года посетит Крым

Британская делегация из 15 человек в апреле впервые посетит Крым, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Гости станут участниками V Ялтинского международного экономического форума.

Аксенов отметил, что британская делегация посетит Крым впервые с 2014 года. Ранее на полуостров приезжали представители Великобритании по отдельности, передает РИА Новости.

Напомним, в прошлом году киевская "прокуратура Крыма" завела уголовное дело из-за поездки немецких депутатов в Крым.

В феврале на российском полуострове с визитом находилась делегация из десяти депутатов парламентов Берлина, федеральных земель Бранденбург и Северный Рейн - Вестфалия, представляющие партию "Альтернатива для Германии".

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