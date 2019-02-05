Конфискованную челябинскую квартиру экс-главы Кунашакского района передали в доход государства

Челябинскую квартиру бывшего главы Кунашакского района передали в доход государства. Ранее чиновник получил жилье в качестве оплаты от взяткодателя за его трудоустройство на выгодную должность заместителя главы.

Квартира ранее была арестована и конфискована, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Сейчас ключи от квартиры переданы представителям Росимущества. Не исключено, что данная недвижимость будет переведена на баланс муниципалитета и пополнит резервный жилищный фонд Челябинска.