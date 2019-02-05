В Кемеровской области закрыли опасный детсад, в котором дети могли стать мутантами

В Кемеровской области закрыли опасный детский сад. Там обнаружили превышение уровня радона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления федеральной службы судебных приставов, проверка проводилась в частном дошкольном образовательном учреждении в городе Белово. В результате было установлено, что среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона в помещениях медкабинета, спальни средней группы и первой младшей группы не соответствует требованиям.

В частности, был установлен превышающий уровень газа радона в помещениях, что создает непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения. Как пояснили в ведомстве, продукты распада радона, попадая в легкие человека вместе с воздухом, выделяют альфа-частицы, поражающие клетки эпителия и вызывающие в легочной ткани микроожоги, а повышенная концентрация изотопов радона может привести к раку легких.

В детсад сразу нагрянули приставы

Кроме этого, альфа-частицы вызывают повреждения в хромосомах клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкозов, а продукты распада радона оказывают негативное воздействие на половую, кроветворную и иммунную систему, вызывая сбои в жизнедеятельности человека и могут привести к мутации клеток организма.

Суд приостановил деятельность детского сада на 11 суток. Судебные приставы немедленно опечатали все помещения.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале приставы закрыли недостроенную гостиницу, в которой, несмотря на это, жили люди.