Энерготарифы будут снижены. Глава Зауралья сумел договориться с энергоолигархами

Энерготарифы в Курганской области будут не выше, чем в Тюмени. Об этом заявил врио губернатора Вадим Шумков по итогам встречи с топ-менеджером Корпорации СТС Алексеем Бобровым, передает корреспондент Накануне.RU.

Шумков рассказал, что на встрече было подписано соглашение между компанией и областным правительством.

"Перепрошиваем" договоренности с компанией по основным направлениям. Это энергетика, водоснабжение, другие виды бизнеса, в том числе социальные проекты. Мы подписали соглашение с тем, чтобы принять все меры по сдерживанию значения тарифа. Есть фактор, не зависящий от региональной правительства, это федеральные тарифы. Мы на них повлиять не можем. Вместе с тем мы договорились, что по региональной сетевой надбавке мы будем стремиться к снижению. И мы договорились с компанией, что в первом полугодии мы должны именно это значение приблизить к значению, которое зафиксировано на территории других субъектов, где мы считаем, что она более привлекательна, чем в Курганской области. Сегодня мы говорим об общем значении в части региональной составляющей до 15-20%", - подчеркнул глава региона.

Бобров добавил, что Шумков добился решения двух ключевых задач.

"Первое – население на сегодняшний день в Курганской области покупает по самым низким тарифам в стране, ниже некуда. Губернатор четко обозначил, что вновь приходящие инвесторы, вновь открывающиеся производства будут получать электроэнергию по тарифам, сопоставимым не выше чем в Тюмени, а это флагман российский энергетики. Мы определили, что в ближайшие два – три года целевая модель по имеющимся прочим потребителям, за исключением новых инвесторов, и за исключением населения, должна приблизиться к Тюменской области. Все, что зависит от области, от правительства, оно сделало для того, чтобы прийти к этой целевой модели. По двум параметрам решение принято, сейчас осталось их только выполнить", - отметил он.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Вадим Шумков пообещал, что стоимость энерготарифов в Зауралье начнет падать уже в этом году. Он тогда отметил, что процесс снижения будет постепенным. По его мнению, энерготарифы в Курганской области следует выровнять до уровня других субъектов Российской Федерации, и главная задача - не травмировать население региона повышением тарифов.

Вадим Шумков взялся за решение этой проблемы сразу после своего назначения на должность врио губернатора Зауралья в начале октября 2018 года. За это время были и переговоры с компанией "СТС", с представителями компании "Фортум". Также вопрос обсуждался и в Москве в кабинетах самого высокого уровня.

Экс-губернатор Зауралья Алексей Кокорин на протяжении трех лет пытался решить проблему высоких энерготарифов для бизнеса в регионе, но ему это так и не удалось. 2 октября 2018 года Кокорин лишился своих полномочий - президент РФ Владимир Путин подписал указ об его отставке и назначении на должность Вадима Шумкова.