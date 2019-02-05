05 Февраля 2019
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Общество В России

"До весны 3 недели": Мария Захарова пошла в качалку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова (43) готовится к летнему сезону. В Instagram блондинка опубликовала селфи из качалки: она сидит на одном из тренажеров, зал, кстати, при этом пустой. "До весны 3 недели", - написала Захарова под фоткой, очевидно намекая на необходимость занятий спортом для поддержания формы.

В комментариях задают логичный вопрос: "А где все???". Кто-то отмечает, что снимок сделан в Душанбе, многие просят поделиться программой тренировок, а некоторые предпочитают подождать: "Да ладно, это только номинально весна через три недели, а реально месяца полтора ещё".

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Мария подтвердила, что в данном конкретном случае занималась в столице Таджикистана, а вообще старается заниматься по утрам и дома, находит час в период с 7 до 9, перед работой. Объяснила и отсутствие людей в кадре: "Я стараюсь фотографировать так, чтобы никто в кадр не попадал - уважаю личное пространство. Параллельно занимались 5-6 человек".

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"До весны 3 недели": Мария Захарова пошла в качалку

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Теги: мария захарова, фитнес, физкультура, качалка



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