Президент Федерации фигурного катания России высоко оценил организацию соревнований в Перми

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков выразил благодарность руководству Пермского края и vМинистерству физической культуры и спорта региона за организацию и проведение Первенства России по фигурному катанию среди юниоров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Особое внимание он обратил на заполненные трибуны СК им. В.П. Сухарева.

"Безусловно, при организации соревнований все очень старались. Это дало результаты, которые мы видели все три дня. Расписание всегда таково, что соревнования приходятся на дневное время, рабочее. Как правило, зрителей бывает немного. Тем не менее, здесь зал был полон болельщиков. Это очень радует. Это связано с тем, что в Перми любят фигурное катание. Думаю, что его будут любить еще больше после этих соревнований, ну, а мы вместе с президентом Федерации фигурного катания Пермского края подумаем, как реализовать этот спортивный потенциал", - заявил он.

Напомним, пермская пара Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов по итогам соревнований в произвольной программе заняли третье место на Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Теперь они представят Россию на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, который пройдет в Загребе (Хорватия) с 4 по 10 марта.

Спортсмены отметили, что для побед нужно не только много и упорно работать, но и любить то, чем ты занимаешься.

"Мы тренируемся по шесть часов в день шесть дней в неделю, кроме воскресенья. Чтобы достичь высоких результатов, нужно любить свое дело", — заявила пермячка Аполлинария Панфилова.

Напомним, вместе с пермяками на соревнованиях выступят петербуржцы Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, занявшие первое и второе место.

Кроме того, были определены победители среди танцевальных пар. Лучший результат показала пара Софьи Шевченко и Игоря Еременко из Москвы. Они же были первыми и после ритмического танца, одержав итоговую победу с результатом 184,97 балла. Серебро у Арины Ушаковой и Максима Некрасова (Одинцово). Бронзовые медали достались паре Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (Мытищи).

В индивидуальных программах чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова (Москва) выиграла первенство России. Призер юниорского чемпионата мира Алена Косторная (Москва) завоевала серебро, победительница взрослого чемпионата страны Анна Щербакова (Москва) заняла третье место. Первенство России среди юношей в Перми выиграл 13-летний Даниил Самсонов (Москва). На 13 баллов он опередил серебряного призёра чемпионата России Петра Гуменника (Санкт-Петербург) и на 20 баллов бронзового призера соревнований опытного Романа Савосина (Москва). Чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов (Москва) занял 4 место.

Напомним, для Перми это самые статусные соревнования по фигурному катанию за последние годы. Ранее столица Пермского края принимала первенство России старшего возраста (в 1995 и 2007 годах).