Вашингтон обвинил Москву в нарушении правил ВТО

США обвинили Россию в отходе от принципов открытости рынков Всемирной торговой организации (ВТО) и заявили о намерении бороться с этим.

Об этом говорится в опубликованном отчете торгового представителя США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО.

В связи с ограничениями по экспорту, введенными российскими властями, США примут "принудительные меры", если это будет необходимо, утверждается в докладе.

США подвергают критике действия России по "препятствованию импорту" товаров из-за рубежа. В документе говорится, что непошлинные меры создают самые серьезные барьеры для торговли, сообщает "МК".

Напомним, еще в 2017 году депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли в "нижнюю палату" федерального парламента законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации.

Ориентировочные потери от ВТО в разрезе бюджетной поддержки депутаты оценили в 871,3 млрд руб. Оценка потерь, обусловленных открытием национальных рынков - порядка 4,6% ВВП.