05 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

"Ситуация стабилизируется". В школах Екатеринбурга продолжает действовать карантин по ОРВИ и гриппу

В школах Екатеринбурга продолжает действовать карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Карантин продолжает действовать до особого распоряжения. В Екатеринбурге ситуация стабилизируется, прирост заболеваемости на прошлой неделе снизился в три раза. Намечаются положительные тенденции, чему поспособствовало разобщение детей. Но заболеваемость пока сохраняется на том уровне, чтобы ограничительные мероприятия продолжались", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что образовательный процесс остановлен только в школах и учреждениях дополнительного образования, а детсады продолжат работать. Это связано с тем, что в садиках есть возможность проводить изоляцию детей, а также там хорошо выполняются санитарные правила по приостановке работы группы, если отсутствует более 20 человек.

Ранее заместитель главного врача "Центра гигиены и эпидемиологии" Андрей Юровский сообщил, что Свердловская область подошла к пику заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эта неделя станет пиковой по заболеваемости.

Эпидемиологи отмечают - сейчас прививки ставить уже поздно, потому что на выработку иммунитета необходимо несколько недель. К тому времени заболеваемость пойдёт на спад.

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"Ситуация стабилизируется". В школах Екатеринбурга продолжает действовать карантин по ОРВИ и гриппу

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Теги: школы, детские сады, грипп, карантин



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