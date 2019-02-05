Здание ДК "Телта", которое власти Прикамья собрались сносить, можно использовать по назначению

В Перми найдена экспертиза, говорящая о том, что здание дома культуры Телефонного завода (ДК "Телта") возможно восстановить и использовать, хотя власти объявили торги на снос здания. Общественники полагают, что деньги, выделенные на разрушение здания, лучше направить на его восстановление, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Экспертизу провели сотрудники Пермского национального исследовательского политехнического университета в 2013 г. по заказу института культуры, которому тогда передали здание дома культуры, рассказал Накануне.RU глава краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов. Согласно её выводам, здание можно использовать, нужно лишь придерживаться рекомендаций. В частности, речь идёт о том, что зимой надо регулярно чистить крышу от снега, заменить некоторые конструкции и усилить стены.

"В течение трёх лет здание поддерживали в нормальном состоянии. Денег на восстановление здания институту не дали, но он выполнял рекомендации экспертизы – здание топили, была иная поддержка помещений", - сказал Гурьянов.

В 2016 г. здание передали обратно краю, в ведение министерства госимущества.

"За два года довести его до аварийного состояния, чтобы ДК нельзя было восстановить, невозможно и трудно. Но если это так, то те, кто виноват в этом, должны ответить. По мнению бывшего директора дома культуры, который видел свежий ремонт помещений, здание не вызывает ощущения разрухи", - сказал Гурьянов.

По его мнению, на землю под ДК претендует застройщик, желающий возвести на живописном берегу Камы отель.

"Гостиница перекроет историческую панораму Перми и одну из его доминант – Слуцкую церковь, главную в городе, и архиерейское подворье, резиденцию митрополита Пермского и Кунгурского. Никто никаких других экспертиз, которые сказали бы, в частности, об аварийности ДК Телта, не предъявляет. Деньги для сноса лучше направить на ремонт. Культурная общественность и наше движение отреагируют на появление экспертизы", - сказал Гурьянов.

Напомним, ранее художественный руководитель театра "У Моста", заслуженный артист РФ Сергей Федотов и народный артист России Александр Калягин обратились к губернатору края Максиму Решетникову. Они попросили передать театру здание ДК Телефонного завода, поскольку в "Телте" есть большой театральный зал на 600 мест, и в нем можно оборудовать еще три сцены и зрительных зала. Однако в региональном министерстве культуры сообщили, что здание находится в аварийном состоянии и непригодно для работы театра, поскольку правое крыло разрушается на уровне фундамента. Власти Пермского края объявили аукцион на снос здания. Максимальная цена контракта – 13,6 млн руб. Гурьянов обратился в прокуратуру. Он просит проверить, законен ли снос дома культуры Телефонного завода.