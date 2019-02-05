В 2019 году дорожный фонд Воронежской области достигнет 14,9 млрд рублей. Автотрассы региона ждет масштабный ремонт и реконструкция

В 2018 году в Воронежской области было осуществлено строительство (реконструкция) 8 особо важных для развития экономики региона автомобильных дорог на территории муниципальных образований области протяженностью 11,6 км. Об этом стало известно в ходе заседания президиума регионального правительства, посвященного вопросам реализации запланированных мероприятий в сфере дорожной деятельности, которое провел накануне губернатор Александр Гусев.

В 2019 году предполагается достичь размера регионального дорожного фонда в размере 14,9 млрд рублей, запланирован ремонт 302 км региональных дорог и 25 км улиц города Воронежа. Финансирование указанных мероприятий составит более 3,9 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей из федерального бюджета.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, в 2017–2018 годах регион принял участие в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). За два года на территории Воронежской городской агломерации были обновлены 164 магистральные улицы города Воронежа и 9 региональных автомобильных дорог, обеспечивающих соединение областного центра с муниципальными районами. В 2017 году протяженность ремонта в рамках БКД составила 157 км, в 2018 – 257 км (+63%). Кроме того, за время реализации проекта на 77 аварийно-опасных участках автомобильных дорог проведен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию аварийности. В результате реализации проекта на 23% (с 39,8% до 62,6%) обеспечен рост основного целевого показателя – «Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям».

Руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин на правительственном заседании сообщил, что на дорожную деятельность в 2018 году было израсходовано 11,1 млрд рублей средств регионального дорожного фонда, в том числе 1,1 млрд рублей – из федерального бюджета. За счет средств областного дорожного фонда Воронежской области в 2018 году были предоставлены субсидии муниципальным образованиям в сумме 2 млрд рублей на ремонт дорог и 159 млн рублей на строительство и реконструкцию.

Кроме того, правительством Воронежской области в качестве пожертвования в региональный дорожный фонд и бюджет Кантемировского муниципального района получены средства АО «РЖД» в размере 1,125 млрд рублей на восстановление дорожной инфраструктуры Кантемировского района после работ по строительству новой железнодорожной ветки в обход Украины. В прошедшем году восстановлено 52 км региональных и 6 км местных автомобильных дорог. С наступлением благоприятных погодных условий работы будут продолжены.

В 2019 году общий объем субсидий, направляемых на дорожную деятельность в муниципальные районы и городские округа Воронежской области (за исключением г. Воронежа), составит 2,8 млрд рублей. В 2019 году в регионе начнется реализация программы устройства искусственного освещения по автомобильным дорогам, проходящим по центральным улицам населенных пунктов.

Что касается безопасности дорожного движения, то план мероприятий на 2019 год согласован с УГИБДД МВД России по Воронежской области и включен в паспорт проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На первом этапе будет выполнено устройство отдельных элементов, расположенных на трех участках автомобильных дорог в Каширском и Острогожском муниципальных районах.В дальнейшем планируется организовать совместный межрегиональный информационный портал для оперативного обмена данными между владельцами дорог Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской и Липецкой областей. Данный опыт позволит начать развитие всероссийской системы весогабаритного контроля на региональных автомобильных дорогах с общей базой данных.

Заместитель начальника управления – директор филиала ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Харьков» Федерального дорожного агентства Сергей Бойко сообщил, что в оперативном управлении ФКУ УПРДОР «Москва – Харьков» в Воронежской области находятся 419 км автомобильных дорог. Сумма инвестиций в 2018 году из федерального бюджета по Воронежской области составила 1,9 млрд рублей. В 2019 году на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения планируется направить 2 млрд рублей, в том числе на реконструкцию автомобильной дороги А-144 км 393+000 – км 399+500 протяженностью 6,5 км, капитальный ремонт дорог протяженностью 5,2 км, капремонт моста через реку Хопер и т.д.

Заместитель директора Воронежского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Анатолий Злотников сообщил, что самым важным и капиталоемким проектом на сегодняшний день является строительство и реконструкция участка автомобильной дороги М-4 «Дон» (Обход с. Лосево и г. Павловск). Стоимость объекта – 62,3 млрд рублей. Работы выполнены на сумму 21,6 млрд рублей. И подчеркнул, что, несмотря на сложности рельефа, составлен директивный график с задачей завершить строительно-монтажные работы на объекте в текущем году.

Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что важно "начать подготовку к организации движения по старому участку, предшествующему Лосеву, чтобы в летний период интенсивного загруженного движения" не допустить сложностей, которые были. "К середине периода мы многие меры приняли, чтобы нормализовать движение. Прошу уже готовиться, соответственно, к июню, и все мероприятия прошлогодние и, может быть, дополнительные применить, чтобы обеспечить там движение с более-менее нормальной интенсивностью", – поставил задачу Александр Гусев.

Губернатор также дал поручение относительно программы развития сельских дорог: "На этот год мы запланировали 1,3 млрд рублей. Средства до муниципалитетов должны быть доведены не позднее апреля", – сказал губернатор.