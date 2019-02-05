05 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

Суд продлил арест экс-мэру Миасса Станиславу Третьякову

В Челябинске суд оставил под арестом бывшего главу Миасса Станислава Третьякова, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив меру пресечения до 6 апреля.

Напомним, бывший сити-менеджер был задержан силовиками в здании администрации городского округа 7 ноября. Его подозревают в получении взятки. По версии следствия, в 2012 году он, занимая должность замглавы администрации города, получил более 140 тыс. руб. за выделение земельного участка. 8 ноября по решению суда он был заключен под стражу на два месяца.

В Миассе собирают подписи под обращением в защиту бывшего главы Миасса.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Третьяков руководил городской администрацией до сентября 2015 года. Во время избрания и.о. главы Миасса он снял свою кандидатуру с голосования, в результате был назначен Геннадий Васьков, который в настоящий момент обвиняется в превышении должностных полномочий.

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Суд продлил арест экс-мэру Миасса Станиславу Третьякову

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Теги: Станислав Третьяков, администрация Миасса, Миасс, арест,



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