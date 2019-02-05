Уральская бабушка-пироман ближайшие годы проведет в колонии

Суд на Среднем Урале вынес приговор 64-летней пенсионерке, проживающей в Ирбитском районе. Ее признали виновной в умышленном поджоге и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 8 октября прошлого года: в ходе застолья женщина поссорилась со своим знакомым - жителем поселка Зайково. Уже после конфликта из-за обиды она подожгла надворные постройки у дома своего обидчика.

В результате огнем были уничтожены четыре сарая, три навеса, баня и погреб, принадлежащие матери данного мужчины. Общий ущерб был оценен в сумму более 240 тыс. руб.

Стоит отметить, что ранее пенсионерка уже была осуждена за попытку поджога и отбывала наказание в виде лишения свободы условно, находясь на испытательном сроке. По совокупности приговоров ей назначено два года лишения свободы в колонии-поселении и взыскана полная сумма материального ущерба.