"Окна забиты целлофаном". В курганской больнице температура в палатах держится на уровне +15 градусов

Пациенты отделения травматологии Курганской больницы скорой медицинской помощи пожаловались на ужасное состояние палат и низкую температуру воздуха.

Как рассказал Накануне.RU курганец Александр Волохов, температура в палатах держится на уровне +15, +16 градусов.

"Окна забиты целлофаном. Ветер в окна как только - и температура еще ниже. Тумбочки - прошлый век. На стулья не присесть - разломаны, расшатаны", - отметил мужчина.

Особо трудно, по словам Александра, приходится пациентам с переломами конечностей - они элементарно с большим трудом могут сходить в туалет по причине непонятной "унитазной конструкции".

"Но самое страшное для людей с переломанными ногами - это туалет. Кто создал такие архитектурные шедевры, которые по степени неприступности напоминают крепостные башни? И это 21 век", - написал Александр.

В приемной главврача больницы Накануне.RU сообщили, что комментарий можно будет получить после обеда. Информацию о низкой температуре в палатах не подтвердили, но и не опровергли.

Как ранее сообщало Накануне.RU, с подобными жалобами в инстанции "стучались" и пациенты Шадринской ЦРБ. Местная жительница Екатерина Агафонова была свидетельницей ужасного состояния и полного отсутствия ремонта в центральной районной больнице - об этом она писала в группе "Инцидент Курган" в соцсети "Вконтакте". После жалоб отделение больницы пообещали отремонтировать.