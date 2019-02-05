05 Февраля 2019
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Общество Курганская область

"Окна забиты целлофаном". В курганской больнице температура в палатах держится на уровне +15 градусов

Пациенты отделения травматологии Курганской больницы скорой медицинской помощи пожаловались на ужасное состояние палат и низкую температуру воздуха.

Как рассказал Накануне.RU курганец Александр Волохов, температура в палатах держится на уровне +15, +16 градусов.

"Окна забиты целлофаном. Ветер в окна как только - и температура еще ниже. Тумбочки - прошлый век. На стулья не присесть - разломаны, расшатаны", - отметил мужчина.

Особо трудно, по словам Александра, приходится пациентам с переломами конечностей - они элементарно с большим трудом могут сходить в туалет по причине непонятной "унитазной конструкции".

больница, травматология, БСМП(2019)|Фото:facebook Александр Волохов

"Но самое страшное для людей с переломанными ногами - это туалет. Кто создал такие архитектурные шедевры, которые по степени неприступности напоминают крепостные башни? И это 21 век", - написал Александр.

В приемной главврача больницы Накануне.RU сообщили, что комментарий можно будет получить после обеда. Информацию о низкой температуре в палатах не подтвердили, но и не опровергли.

больница, травматология, БСМП(2019)|Фото:facebook Александр Волохов

Как ранее сообщало Накануне.RU, с подобными жалобами в инстанции "стучались" и пациенты Шадринской ЦРБ. Местная жительница Екатерина Агафонова была свидетельницей ужасного состояния и полного отсутствия ремонта в центральной районной больнице - об этом она писала в группе "Инцидент Курган" в соцсети "Вконтакте". После жалоб отделение больницы пообещали отремонтировать.

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"Окна забиты целлофаном". В курганской больнице температура в палатах держится на уровне +15 градусов

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Теги: травматология, БСМП, больница, условия, температура, пациенты, холод, туалет, унитаз



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