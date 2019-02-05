ФСБ задержала замглавы департамента полетов "Аэрофлота"

Сотрудники ФСБ в конце декабря задержали замдиректора департамента производства полетов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолия Якимчука, сообщает РБК.

По данным источников, Якимчук пытался дать взятку в 50 тысяч рублей председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому.

Уточняется, что якобы Якимчук получил плохой результат во время прохождения очередной медкомиссии, он не мог быть допущен к полетам.

Возбуждено уголовное дело по даче взятки должностному лицу (ст.291 УК РФ).По данным издания, судебное заседание было назначено на 28 января, но его перенесли из-за неявки свидетелей. Якимчук был отпущен домой под подписку о невыезде.

В прошлом году скандал разгорелся в дочернем предприятии "Аэрфлота" - авиакомпании "Победа". Напомним, пилоты лоукостера пытались сесть нетрезвыми за штурвал.

26 мая в аэропорту Сургута при проверке экипажа перед вылетом в столицу Дагестана врачи выяснили, что командир и второй пилот пьяны. Их отстранили от полета, а позже уволили "по соглашению сторон".

Сообщалось, что в итоге пассажиров из Сургута в Махачкалу повез только прилетевший из Москвы "уставший" экипаж.