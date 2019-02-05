В Курганскую область пришли сильнейшие морозы до минус сорока

В Курганскую область пришли сильнейшие морозы - местами по региону температура воздуха опустилась до -35 - -40 градусов.

Такая морозная погода продержится в Зауралье до 7 февраля.

В связи с этим спасатели разместили на дорогах и трассах 6 мобильных пунктов обогрева. Еще с 3 февраля силы и средства Главного управления МЧС России по Курганской области и подчиненных учреждений функционируют в режиме повышенной готовности.

"В мобильных пунктах есть одеяла, валенки, теплая одежда, аптечки, тепловые пушки и буксировочные тросы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.