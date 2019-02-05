Свердловские энергетики перешли на усиленный режим работы в связи с холодами

Предприятия энергетического комплекса и ЖКХ Свердловской области переведены на усиленный режим работы в связи с холодами. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, во всех компаниях и на уровне штаба установлено круглосуточное дежурство, а также ведется мониторинг состояния инфраструктуры.

На случай нештатных ситуаций отработаны все схемы информирования.

Для оперативного предотвращения и устранения последствий возможных технологических нарушений в системах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения работают "горячие линии". Список телефонов, по которым жители могут сообщить о своих коммунальных проблемах, опубликован на официальном сайте регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

"Самим жителям в период понижения температур необходимо проявлять бдительность и быть предельно осторожными при использовании обогревательных приборов и оборудования – а именно, строго соблюдать регламентированные для них правила эксплуатации", - добавили в департаменте.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в связи с морозами действует особый режим. Все экстренные, аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы функционируют в режиме повышенной готовности.

В готовности находятся 37 мобильных пунктов обогрева МЧС России, которые в случае необходимости будут развернуты на автотрассах Свердловской области. Сотрудники МЧС России просят граждан не пренебрегать советами специалистов, позаботиться о своей безопасности и безопасности близких и максимально защитить своё имущество.