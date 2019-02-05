05 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

"В него страшно заходить". На Южном Урале общественники требуют снести здание почты

В Челябинской области общественники обнаружили опасное для жизни почтовое отделение и обратились в пожарную инспекцию и прокуратуру, сообщили Накануне.RU в организации "Гражданский патруль".

Речь идет о почтовом отделении связи № 456011 в Аше, которое располагается в заброшенном двухэтажном здании. По словам жителей, в помещении тусклый свет, холодно, крыша течет, окна сгнили. Всюду трещины, облупившаяся штукатурка.

Окна замурованы, а аварийного выхода нет. При этом электропроводка находится в аварийном состоянии.

аварийное почтовое отделение в Аше(2019)|Фото: vk.com/civilpatrol74

По словам представителя "Гражданского патруля" в Аше Валерия Кочергина, здание бесхозное, информация о нем нет в базах данных Фонда капремонта и на сайте "Реформа. ЖКХ".

"Строение настолько ветхое, что в него страшно заходить. Ситуация длится несколько лет. На наш взгляд, сотрудники отделения и жители, находясь здесь, рискуют своим здоровьем. Его необходимо срочно перенести, а здание снести", - подчеркнул он.

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"В него страшно заходить". На Южном Урале общественники требуют снести здание почты

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Теги: почта, аварийное здание, прокуратура, Гражданский патруль,



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