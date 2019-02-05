СК заявил об "определенных подвижках" в расследовании убийства Немцова

Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов рассказал о расследовании убийства политика Бориса Немцова.

В интервью газете "Коммерсант" он заявил об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства Немцова.

Однако, по словам Краснова, рассказывать общественности о них пока преждевременно. Он пояснил, что интервью могут прочитать фигуранты расследований.

Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту столицы.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

В отношении заказчика и организатора убийства дело выделено в отдельное производство.