На Золотом мосту во Владивостоке разбились два внедорожника

На Золотом мосту во Владивостоке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два внедорожника.

Предварительно известно, что водитель иномарки остановился на обочине из-за поломки и в это время в его авто влетела другая машина: ее владелец не заметил знак и нарушил правила дорожного движения. В результате инцидента оба внедорожника получили серьезные механические повреждения.

О пострадавших на данный момент ничего не сообщается. Все обстоятельства случившегося выясняются, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно во Владивостоке загорелась школа. Всех пришлось эвакуировать в соседний детсад.