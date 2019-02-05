05 Февраля 2019
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Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край

На Золотом мосту во Владивостоке разбились два внедорожника

На Золотом мосту во Владивостоке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два внедорожника.

Предварительно известно, что водитель иномарки остановился на обочине из-за поломки и в это время в его авто влетела другая машина: ее владелец не заметил знак и нарушил правила дорожного движения. В результате инцидента оба внедорожника получили серьезные механические повреждения.

О пострадавших на данный момент ничего не сообщается. Все обстоятельства случившегося выясняются, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно во Владивостоке загорелась школа. Всех пришлось эвакуировать в соседний детсад.

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На Золотом мосту во Владивостоке разбились два внедорожника

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Теги: Владивосток, ДТП, Золотой мост



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