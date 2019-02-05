Михалков назвал "овцами" участниц Comedy Woman за шутку о генерале Карбышеве

Режиссер Никита Михалков в эфире своей передачи "Бесогон" раскритиковал участниц Comedy Woman за шутку про советского генерала Дмитрия Карбышева, погибшего в немецком концлагере Маутхаузен.

Видеозапись программы опубликована на канале режиссера в YouTube.

"Ну, а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят?" - резко высказался режиссер.

"Они на секунду могут себе представить, что это такое - на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?", - добавил Михалков.

Генерал Дмитрий Михайлович Карбышев содержался в немецких концентрационных лагерях Замосць, Хаммельбург, Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим (Аушвиц), Заксенхаузен.

Последним местом заключения стал концлагерь Маутхаузен, где, как и ранее, офицер отказался сотрудничать с нацистами. В ночь на 18 февраля 1945 года, в числе около пятисот других заключенных, был после зверских пыток облит водой на морозе и убит. Тело Карбышева было сожжено в печах Маутхаузена.

В 1946 году Карбышеву посмертно присуждено звание Героя Советского Союза.

Михалков не в первый раз резко и прямо высказывается в своей авторской передаче.

В мае 2018 года режиссер предложил зрителям самим сделать вывод о том, почему выпуск "БесогонТВ" сняли с повторного эфира на канале "Россия 24".

Очередной выпуск программы был посвящен "трудностям коммуникаций в современном мире", он вышел в эфире телеканала в пятницу, 4 мая.

"Думаю, что у каждого может быть собственное мнение, но человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи", - заявил тогда режиссер.