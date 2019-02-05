Рогозин в Миассе осмотрел уникальную экспериментальную базу ГРЦ Макеева и рассказал о первоочередных задачах ОПК

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в Миассе посетил Государственный ракетный центр имени академика Макеева и провел совещание о перспективах развития южноуральских предприятий госкорпорации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Роскосмоса".

На Южный Урал Рогозин отправился после совещания у президента России Владимира Путина. Планировалось, что глава "Роскосмоса" посетит Миасс, Златоуст и Усть-Катав.

В ходе визита на ГРЦ им. Макеева, который занимается производством новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и стратегических ракет морского базирования, генеральный конструктор Владимир Дегтярь показал руководству отрасли уникальную экспериментальную базу предприятия.

В свою очередь Рогозин отметил, что миасские ракетостроители с честью выполнят поставленные перед ними ответственные государственные задания.

Также в Миассе прошло совещание, посвященное перспективам развития южноуральский предприятий госкорпорации: Усть-Катавского вагоностроительного завода, Миасского и Златоустовского машиностроительных заводов. В нем принял участие губернатор Борис Дубровский.

Рогозин отметил, что первоочередными задачами ОПК является укрепление национальной обороны и безопасности, при этом добавив, что есть и другие интересные направления, новые компетенции, которые можно развивать.

Напомним, в декабре 2017 года в историческом музее Южного Урала открылась выставка, посвященная 70-летию АО "ГРЦ Макеева". Государственный ракетный центр имени академика Макеева на выставке представил модели трех поколений баллистических ракет подводных лодок, а также свой проект – многоразовую ракету "Корона". Также стало известно, что предприятие разрабатывает перспективный стратегический ракетный комплекс. Главное его отличие в том, что он предназначен не для военно-морского флота, а для ракетных войск стратегического назначения.