На Среднем Урале сгорела знаменитая гончарная мастерская: за помощью решили обратиться к губернатору Куйвашеву

Под Невьянском (Свердловская область) в деревне Нижние Таволги сгорела знаменитая гончарная мастерская, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Площадь пожара составила 100 кв. м, двое работников успели покинуть горящее помещение и не пострадали. Владельцы мастерской, супруги Светлана и Сергей Масликовы, в это время отдыхали в Таиланде, узнав о пожаре по телефону.

Как сообщает нижнетагильский портал "Новый город", друг Масликовых, экскурсовод и историк Татьяна Мосунова рассказала, что эта гончарная мастерская была одним из самых популярных туристических мест Свердловской области.

"Сергей, его жена Светлана шаг за шагом развивали свой бизнес, - цитирует СМИ слова Мосуновой. - А мы им помогали, привозили туристов, вместе с ними радовались, что в нашей области есть такое теплое и эмоциональное место".

Скоро станет понятен размер ущерба, но уже сейчас ясно: без помощи областных властей будет трудно.

По словам Мосуновой, инициативная группа, в которую входят сотрудники Центра развития туризма и просто неравнодушные люди, намерены обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой оказать погорельцам целевую поддержку.