Обыски в мэрии Нефтеюганска обрушили позиции Комаровой в рейтинге устойчивости регионов

Обыски в мэрии Нефтеюганска пошатнули позиции Ханты-Мансийского автономного округа в январском рейтинге Фонда "Петербургская политика". Из группы регионов с высокой устойчивостью он переместился в группу регионов со средней устойчивостью, потеряв 0,2 балла, передает корреспондент Накануне.RU.

К положительным событиям в Югре аналитики отнесли соглашение о сотрудничестве на 2019-2023 гг. между губернатором Натальей Комаровой и президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым, соглашение о сотрудничестве на 2019-2023 гг. между югорским правительством и "Газпромом", формирование властями трех регионов рабочей группы, которая займется созданием межрегионального НОЦ по изучению ресурсов Арктики, и шестая позиция в рейтинге РАЭКС-Аналитика о регионах с максимальным производственным потенциалом.

Негативными январскими событиями стали обыски в здании администрации и кабинете главы Нефтеюганска, которые прошли 24 января. Следственные действия провели сотрудники Четвертого следственного управления СКР и ФСБ, после которых глава города Сергей Дегтярев обвинил УФСБ и замгубернатора Алексея Шипилова в попытке рейдерского захвата власти в муниципалитете. Добавим, что в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа отказались давать комментарии по этому заявлению.

Также позиции региона пошатнуло расформирование сургутского хосписа "Золотое сердце", лишенного лицензии на осуществление медицинской деятельности из-за налоговой задолженности.

К нейтральным событиям аналитики отнесли попытку захвата самолета "Аэрофлота" жителем Сургута на рейсе Сургут - Москва. Напомним, инцидент произошел 22 января. После взлета один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Его удалось убедить совершить промежуточную посадку. В результате командир развернул самолет и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. По оценке Национального антитеррористического комитета РФ, командир воздушного судна принял единственно верное решение. Авиакомпания наградила экипаж рейса за "верность долгу, мужество и героизм, проявленные в экстремальной ситуации".

Позиции Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области в январском рейтинге остались неизменными.

Ямал по-прежнему остается в группе регионов с максимальной устойчивостью. Рейтинг региона составляет 8,2 балла. К положительным событиям аналитики относят подписание дополнительного соглашения о сотрудничестве на текущий год между главой региона Дмитрием Артюховым и президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым, формирование рабочей группы по созданию НОЦ, контракт между мясоперерабатывающим комплексом "Паюта" и компанией LapinNahkaOy, по которому ямальское предприятие поставит в Финляндию 5,8 тысячи шкур оленей, открытие авиакомпанией "ЮВТ Аэро" регулярных авиарейсов из Нового Уренгоя в Пермь, Сургут и Челябинск, а также из Салехарда в Казань, Пермь и Самару и 10-е место в рейтинге регионов с максимальным производственным потенциалом.

Из отрицательных событий аналитики выделили только одно - приговор к 10 годам колонии бывшему замглавы администрации Надымского района Вадиму Кирносову за превышение полномочий, нецелевое расходование бюджетных средств и получение взятки в особо крупном размере.

Тюменская область осталась в группе регионов с высокой устойчивостью, с позицией 7,7 баллов. К положительным событиям эксперты отнесли включение губернатора Александра Моора в состав президиума Госсовета РФ, соглашение о сотрудничестве с ГК "Орион" по обеспечению бесплатным спутниковым цифровым телевещанием жителей населенных пунктов, не вошедших в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", договоренность с южнокорейской компанией Chong Kun Dang о строительстве фармацевтического завода в Тюмени, формирование рабочей группы по строительству НОЦ, включение в группу A (наиболее развитые регионы) в рейтинге развития медиасферы фонда "Медиастандарт".

В числе негативных событий - условный приговор бывшему директору областного департамента лесного комплекса Владимиру Артановскому, признанному виновным в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиям, создание инициативной группы "Тюмень против высоких цен на мусор", выступающей за двухлетний мораторий на переход к новой схеме обращения с ТКО.

Нейтральным эксперты фонда посчитали решение областных властей о внесении изменений в систему платы за мусор, при которой расчет будет производиться с человека, а не с квадратного метра.