05 Февраля 2019
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Уральский родительский комитет открыл "горячую линию" в Екатеринбурге по записи детей в первые классы

Уральский родительский комитет заявил о готовности принимать жалобы от родителей дошкольников Екатеринбурга по поводу зачисления детей в первые классы. Для горожан открыли телефон "горячей линии", чтобы они сообщали о проблемных ситуациях, в которых оказались, передает корреспондент Накануне.RU

Как пояснил Накануне.RU глава комитета Евгений Жабреев, по каждой жалобе УРК проведет проверку, чтобы выяснить, когда именно было подано электронное заявление на портал, когда оно поступило в ведомственную систему, и каким образом было обработано. К своей проверке родительский комитет намерен подключить также уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова и прокуратуру.

Родителей просят обращаться по номеру телефона: +7 (922)-119-28-88.

Напомним, что запись детей в первые классы стартовала в Екатеринбурге в ночь с 31 января на 1 февраля. Спустя несколько часов родители начали массово жаловаться, что подать заявление через сайт Госуслуг довольно проблематично. Однако при записи через личный кабинет портала Екатеринбург.рф таких проблем нет.

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Уральский родительский комитет открыл "горячую линию" в Екатеринбурге по записи детей в первые классы

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Теги: Уральский родительский комитет, Евгений Жабреев, запись детей, первый класс, школьники, родители



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