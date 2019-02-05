05 Февраля 2019
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ВЭБ профинансирует покупку трех судов для НОВАТЭКа

ВЭБ профинансирует покупку трех судов стоимостью по 35 млн евро для НОВАТЭКа. Об этом по итогам заседания наблюдательного совета государственной корпорации рассказал ее председатель Игорь Шувалов, передает корреспондент Накануне.RU.

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Ранее ВЭБ уже принял решение о размещении заказа на три больших танкера для НОВАТЭКа на верфи "Звезда". На заседании премьер Дмитрий Медведев уточнил, что финансовый инструментарий должен пойти через "ВЭБ-лизинг".

"Суда будут осуществлять перевозки в районах со сложными ледовыми условиями. В частности, в акватории Балтийского моря. Оператором будет "Совкомфлот". Сумма сделки оценивается в 10 млрд руб.", - рассказал премьер.

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ВЭБ профинансирует покупку трех судов для НОВАТЭКа

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Теги: НОВАТЭК, ВЭБ,



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