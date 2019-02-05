05 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Восемь новых вагонов для метро Екатеринбурга закупят в Мытищах

Восемь новых вагонов для екатеринбургского метро закупят в Мытищах. АО "Метровагонмаш" предложило наименьшую цену. Работы обойдутся не в 562 млн руб., а в 486 млн руб. Об этом сообщается на едином сайте госзакупок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В результате подведения итогов признать победителем процедуры акционерное общество "Метровагонмаш", предложившее цену договора 486 млн руб.", - говорится в документе.

Напомним, что закупку осуществляет ЕМУП "Метрополитен" за счет собственных средств. Всего планируется закупить четыре головных вагона и четыре – промежуточных. Подрядчик должен будет изготовить вагоны в течение 35 дней с момента заключения договора. Поставка товара осуществляется поставщиком за его счет, вагоны должны быть доставлены до "Электродепо Калиновское" по железнодорожным путям.

Головные вагоны должны иметь 39 мест, а промежуточные - по 48 мест.

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Восемь новых вагонов для метро Екатеринбурга закупят в Мытищах

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Теги: метро, вагоны, метрополитен, закупка, Метровагонмаш



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