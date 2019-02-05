В МИД РФ прокомментировали заявления Макрона о "вмешательстве" телеканала RT в протесты "желтых жилетов"

МИД РФ запросил официальные комментарии у Франции по поводу высказывания Эммануэля Макрона о том, что российские СМИ якобы вмешиваются в протесты "желтых жилетов", пишет РИА "Новости".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook отметила, что Макрон назвал представителей "желтых жилетов", которые выступают в СМИ, придурками, и обвинил их в сотрудничестве с российскими RT и Sputnik. Захарова добавила, что такие обвинения бездоказательны.

Ранее Макрон заявил, что "прокремлевские СМИ" через соцсети манипулируют французским движением "желтых жилетов". Он отметил, что RT и Sputnik специально скупают аккаунты в соцсетях для того, чтобы создавать острые темы для дискуссий. Эти тему в дальнейшем, по мнению Макрона, уже подхватывают французские журналисты и публикуют в своих изданиях, а уже это негативно сказывается на имидже Франции.