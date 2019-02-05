05 Февраля 2019
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Политика За рубежом

В Европарламенте призвали отказаться от стратегического партнерства с Россией

Вице-председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Сандра Калниете заявила, что Россию больше не следует считать стратегическим партнером Евросоюза.

По ее словам, это решение будет оправданным на фоне непризнания ЕС присоединения Крыма к России, а также якобы причастности Москвы "к кампании дезинформации и кибератак против стран Европы".

По мнению Калниете, такой смелый шаг Евросоюза станет сигналом для Москвы о том, что ЕС считает действия России незаконными.

Кроме того, евродепутат призвала коллег к пересмотру "устаревшего" соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией, сообщает Regnum.

Отношения России и ряда европейских стран ухудшились в связи ситуацией на Украине. Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции.

Парламентская ассамблея приняла резолюцию с осуждением действий Москвы, которые она охарактеризовала как аннексию. А в начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса.

Москва в ответ приостановила свою деятельность в структуре, а в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.

Осенью 2018 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что РФ может выйти из состава СЕ.

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В Европарламенте призвали отказаться от стратегического партнерства с Россией

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Теги: европарламент, россия, стратегическое партнерство



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