В Тюмени из-за холодов перенесли "Лыжню России" на март

05 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Год культуры": "Газпром" шутит про самих себя?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Уральский ФО

В Тюмени из-за холодов перенесли "Лыжню России" на март

В Тюмени с февраля на март перенесли XXXVII открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку "Лыжня России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Она была запланирована на 9 февраля, однако из-за установившихся в регионе морозов, лыжную гонку перенесли на 2 марта. Место проведения соревнований осталось прежним - стадион Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Регистрация участников пройдет с 27 февраля по 1 марта в МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени.

Спортсменам необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, справку-допуск врача. Несовершеннолетние предоставляют медицинскую справку. Совершеннолетние - справку, либо личную подпись в карточке участника, подтверждающую персональную ответственность за собственную жизнь и здоровье на период проведения мероприятия. Участники забегов на пять и три километра для выполнения норматива ГТО допускаются только при наличии УИНа и медицинского допуска. При наличии спортивного разряда, необходимо предоставить копию в мандатную комиссию.

Сами соревнования начнутся в 10.30 - забег на пять километров для юношей и мужчин. Через полчаса стартуют соревнования на три километра для женщин. В 12.00 пройдет торжественная церемония открытия, затем в 12.15 массовый старт на один километр, который откроет VIP-гонка.

Отметим, что "Лыжню России" также перенесли в Нижневартовске. Она состоится 16 февраля. В Сургуте "Лыжню России", как и в Тюмени перенесли на 2 марта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени из-за холодов перенесли "Лыжню России" на март

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Лыжня России, морозы, холода, перенос



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 776

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети