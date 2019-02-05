В Тюмени из-за холодов перенесли "Лыжню России" на март

В Тюмени с февраля на март перенесли XXXVII открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку "Лыжня России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Она была запланирована на 9 февраля, однако из-за установившихся в регионе морозов, лыжную гонку перенесли на 2 марта. Место проведения соревнований осталось прежним - стадион Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Регистрация участников пройдет с 27 февраля по 1 марта в МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени.

Спортсменам необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, справку-допуск врача. Несовершеннолетние предоставляют медицинскую справку. Совершеннолетние - справку, либо личную подпись в карточке участника, подтверждающую персональную ответственность за собственную жизнь и здоровье на период проведения мероприятия. Участники забегов на пять и три километра для выполнения норматива ГТО допускаются только при наличии УИНа и медицинского допуска. При наличии спортивного разряда, необходимо предоставить копию в мандатную комиссию.

Сами соревнования начнутся в 10.30 - забег на пять километров для юношей и мужчин. Через полчаса стартуют соревнования на три километра для женщин. В 12.00 пройдет торжественная церемония открытия, затем в 12.15 массовый старт на один километр, который откроет VIP-гонка.

Отметим, что "Лыжню России" также перенесли в Нижневартовске. Она состоится 16 февраля. В Сургуте "Лыжню России", как и в Тюмени перенесли на 2 марта.