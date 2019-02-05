В Раде предложили списать долги украинцев за ЖКХ

В Верховную Раду Украины внесен проект закона о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги. Инициатива принадлежит депутатам от "Оппозиционной платформы – за жизнь".

Долги населения страны только за поставки газа увеличились до $958 млн. Еще порядка $605 млн украинцы должны за отопление и горячую воду и $174 - за электроэнергию. Авторы проекта, депутаты Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Наталья Королевская предлагают списать ту часть долгов, которая образовалась на 1 января 2019 г.

Депутаты мотивируют несоответствием роста цен наЖКХ уровню доходов украинцев.