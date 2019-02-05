Хоккей это не его: Моуринью грохнулся на лед перед матчем СКА и "Авангарда"

05 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт В России За рубежом

Хоккей это не его: Моуринью грохнулся на лед перед матчем СКА и "Авангарда"

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью угодил в неловкую ситуацию на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и питерским СКА, передает корреспондент Накануне.RU.

Португалец приехал на игру в качестве почетного гостя, также его пригласили выполнить предматчевое вбрасывание. Однако после того, как тренер сделал это, он неожиданно поскользнулся на ковровой дорожке и с размаху упал. На помощь пришел капитан СКА Павел Дацюк, который помог Моуринью подняться.

Жозе Моуринью, Павел Дацюк, вбрасывание(2019)|Фото: hawk.ru

Жозе Моуринью, вбрасывание, падение(2019)|Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Что касается самого матча, то "Авангард" одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Напомним, сейчас Жозе Моуринью сидит без работы: в декабре прошлого года именитый португалец был отправлен в отставку с поста главного тренера английского "Манчестер Юнайтед".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Хоккей это не его: Моуринью грохнулся на лед перед матчем СКА и "Авангарда"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Моуринью, хоккей, упал, тренер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 749

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети