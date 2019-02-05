Хоккей это не его: Моуринью грохнулся на лед перед матчем СКА и "Авангарда"

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью угодил в неловкую ситуацию на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и питерским СКА, передает корреспондент Накануне.RU.

Португалец приехал на игру в качестве почетного гостя, также его пригласили выполнить предматчевое вбрасывание. Однако после того, как тренер сделал это, он неожиданно поскользнулся на ковровой дорожке и с размаху упал. На помощь пришел капитан СКА Павел Дацюк, который помог Моуринью подняться.

Что касается самого матча, то "Авангард" одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Напомним, сейчас Жозе Моуринью сидит без работы: в декабре прошлого года именитый португалец был отправлен в отставку с поста главного тренера английского "Манчестер Юнайтед".