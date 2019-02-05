Японские СМИ обозначили Курилы, как идеальное место для американских ракет

Курилы можно рассматривать как идеальное место для размещения американских ракет, к такому выводу пришли журналисты японского издания "Japan Business Press".

Таким образом, по мнению журналистов, Япония и США смогут обезопасить себя от угрозы со стороны КНДР. Наиболее предпочтительным местом для размещения ракет назван остров Итуруп.

Помимо северокорейской угрозы японцы считают, что такое решение поможет обезопасить страну и союзника и от России.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в случае передачи части южных Курильских островов Японии, размещение на них военных баз США будет возможно только при согласии Токио.