05 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Японские СМИ обозначили Курилы, как идеальное место для американских ракет

Курилы можно рассматривать как идеальное место для размещения американских ракет, к такому выводу пришли журналисты японского издания "Japan Business Press".

Таким образом, по мнению журналистов, Япония и США смогут обезопасить себя от угрозы со стороны КНДР. Наиболее предпочтительным местом для размещения ракет назван остров Итуруп.

Помимо северокорейской угрозы японцы считают, что такое решение поможет обезопасить страну и союзника и от России.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в случае передачи части южных Курильских островов Японии, размещение на них военных баз США будет возможно только при согласии Токио.

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Японские СМИ обозначили Курилы, как идеальное место для американских ракет

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Теги: Курилы, угроза, ракеты, база, Япония, СМИ, КНДР, журналисты



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