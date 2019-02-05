05 Февраля 2019
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Происшествия Тюменская область

Дошло до суда дело о спарринге в тюменском ОМОНе, из-за которого новобранец стал инвалидом

Дело о спарринге при приёме в ОМОН, в результате которого пострадал 25-летний новобранец, поступило в Ленинский райсуд Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции.

24 ноября 2014 г. 25-летний кандидат в сотрудники ОМОНа получил тяжелую черепно-мозговую травму во время занятий по рукопашному бою. Испытание он должен был пройти для того, чтобы доказать, что может служить в элитном подразделении. Судья и дата рассмотрения пока не назначены.

Отметим, речь идёт об Иване Г. После того, как тюменец получил травму, ему пришлось заново учиться ходить и разговаривать. Похожая история произошла с его земляком Владиславом Е., который хотел стать сотрудником областного управления ФСИН, однако также пострадал во время "вступительного экзамена". 5 мая 2017 г. 22-летний тюменец прибыл на территорию управления для сдачи экзамена по физподготовке. Обвиняемый приказал подчиненным провести тренировочный рукопашный бой. По итогам спарринга парень получил тяжелые травмы, он стал инвалидом первой группы. В апреле 2018 г. его дело вернули в прокуратуру.

Иван Г.(2019)|Фото: vk.com

Владислав Е.(2019)|Фото: vk.com

Иван Г. и Владислав Е. до и посте травм

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Дошло до суда дело о спарринге в тюменском ОМОНе, из-за которого новобранец стал инвалидом

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Теги: Иван Г., ОМОН, спарринг, суд



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