05 Февраля 2019
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Общество В России

Россиян планируют освободить от "поверочного рабства"

Росстандарт намерен внести в Госдуму законопроект, предполагающий избавление населения от обязанности проводить проверку работы счетчиков воды.

Как заявил в интервью "Российской газете" глава ведомства Алексей Абрамов, проверка счетчиков должна находиться в компетенции соответствующих служб.

Он отметил, что эта обязанность уже известна как "поверочное рабство".

Абрамов добавил, что в случае принятия поправок от жильцов потребуется лишь обеспечение доступа к счетчикам для специалистов. По его мнению, инициатива поможет россиянам сэкономить.

Отметим, необходимостью регулярно проводить проверку счетчиков воды часто пользуются мошенники.

Так, в прошлом году в Кургане вновь активизировались "водные мошенники". Как сообщало Накануне.RU, специалисты фирмы "Городской центр учета водопотребления" ходят по квартирам курганцев и принуждают доверчивых жителей менять приборы учета воды без необходимости.

В почтовых ящиках горожане находили извещения, где в строгой форме указано: "Вам нужно провести поверку счетчиков воды". Цены, указанные в квитанции, нереальные - доходит до 3 тысяч рублей.

При у подобных частных фирм нет никаких аттестатов и лицензий. Поэтому в случае поломки установленного оборудования никакие претензии приняты не будут.

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Россиян планируют освободить от "поверочного рабства"

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Теги: счетчики, поверка, Росстандарт



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